Москва, 30 июля. В Научно-исследовательском институте медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова назвали признаки профессионального выгорания, или «состояния полного истощения».

Стали известны главные признаки профессионального выгорания. По словам специалистов, для этого состояния, прежде всего, характерна эмоциональная истощенность. Сотрудник чувствует себя истощенным, опустошенным, у него формируется негативное отношение к работе, снижается общая работоспособность, появляются эмоциональные срывы.

Кроме того, работник начинает цинично относиться к своим обязанностям и чаще вступает в конфликты. Профессиональное выгорание характеризуется также снижением чувства ценности своей деятельности, компетентности и профессиональной самооценки. Постепенно формируется безразличие и чувство несостоятельности.

Как пишет РИА Новости, по словам ученых, наиболее предрасположены к эмоциональному выгоранию люди от 19 до 25 лет.

Хроническая усталость может привести к развитию язвы желудка или бронхиальной астмы, заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

Специалист отметил, что усталость является одним из четырех элементов стресса. Как правило, этой болезнью страдают жители мегаполисов.

«Там кроме астении, то есть усталости, еще присутствует депрессия, всякие невротические расстройства, тревожные компоненты», — констатировал врач.

Он подчеркнул, что стресс можно определить даже на физическом уровне. По словам эксперта, о подавленном состоянии будут свидетельствовать результаты анализа на гормоны.

При этом Федорович отметил, что стресс опасен тем, что из него может развиться психосоматическое расстройство. Одним из примеров таких опасных последствий он назвал гипертонию, перепады давления.

Ранее генеральная ассамблея здравоохранения в рамках Всемирной организации здравоохранения одобрила новую версию Международной классификации болезней. Отдельный подраздел будет посвящен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или, проще говоря, переутомлению. Эксперты перечислили признаки синдрома, в частности, среди них оказались ощущение психологического истощения, отчуждение и негативное отношение к своей работе, которое приводит к снижению производительности труда. Кроме того, в список попали и другие заболевания, например, навязчивое сексуальное поведение и зависимость от видео или азартных игр в Интернете.