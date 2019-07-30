Сидящая на унитазе Лобода сфотографировалась с портретом Тилля Линдеманна

Москва, 30 июля. Звезда российской поп-сцены Светлана Лобода сфотографировалась с портретом лидера немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна, сидя на унитазе. Провокационный снимок певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Фотография вызвала бурную реакцию подписчиков Лободы, которые предположили, что снимком артистка намекает на свои близкие отношения с фронтменом Rammstein. Как уверяют информированные источники, Тилль Линдеманн является отцом младшей дочери певицы, сообщает МИР24.

«Какое символичное фото», — отметила allakapitonova.

«Amore mio», — написала carrie_berry_.

«А где-то на унитазе сидит Линдеманн и смотрит на журнал с Лободой. Вот она, романтика», — цитирует одного из фолловеров певицы «Газета Кемерова».

Также поклонники Лободы предположили, что звезда намекнула снимком на посещение концерта Rammstein, состоявшегося 29 июля на московском стадионе «Лужники», ведь именно эту геолокацию отметила артистка над фото.

«Настроение ду хаст», — прокомментировала снимок 22.06.vlr.

«Отожгите там за нас», — написала lo_yuliya_lo.

Ранее сообщалось, что по пути в Москву Тилль Линдеманн сел за штурвал личного самолета. Соответствующее видео он опубликовал в своем профиле в соцсети Instagram.

Московский концерт — не единственное выступление Rammstein в России в этом году. 2 августа немецкая группа порадует поклонников концертом на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге.