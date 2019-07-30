Названы товары, которые туристы чаще всего покупают в duty free

Москва, 30 июля. Чаще всего путешественники приобретают в duty free парфюмерию, алкогольную продукцию и продукты местных производителей. Об этом сообщает сервис Ozon.travel.

Эксперты портала провели опрос среди 2300 туристов и определили, на какие товары они готовы раскошелиться в duty free в ожидании рейса. Оказалось, что чаще всего — 38% — перед вылетом покупают духи и туалетную воду, еще 31% опрошенных сообщили, что предпочитают приобретать на полках магазинов национальную еду.

Примерно 16% туристов запасаются алкоголем — чаще всего крепкими напитками. Различные сувениры предпочитают покупать 8% участников опроса, около 5% респондентов не уходят без шоколада и жвачек.

Согласно данным опроса, большинство путешественников — 72% — готовы потратить в duty free не более 100 евро. Примерно 21% респондентов готовы выложить до 300 евро, а лишь 7% тратят свыше 1000 евро.

Кроме того, 2% респондентов признались, что даже не заходят в duty free.

Напомним, в марте в России вступили в силу дополнительные требования к месту расположения магазинов duty free.