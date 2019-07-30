В прокуратуре назвали возможную причину пожара в лагере «Холдоми»

Хабаровск, 30 июля. Прокуратура Хабаровского края выявила нарушения в работе палаточного лагеря «Холдоми», где произошел пожар и погибли дети. Об этом рассказал представитель регионального надзорного органа.

Заместитель прокурора края Слава Когай отметил, что решается вопрос о направлении в следственные органы материалов в отношении должностных лиц министерства образования, которые, по его словам, контролировали работу палаточного лагеря ненадлежащим образом. Он также назвал возможную причину пожара в лагере «Холдоми».

«Детей в возрасте 10–11 лет (селят) в палаточный городок, а это район, приравненный к Крайнему Северу, резкие перепады температуры, дожди — и ни специалисты Роспотребнадзора, ни другие органы не посмотрели соблюдение температурного режима. Дождь, дети намокли, где им сушиться? Вот и нашли выход: дали нагреватели, которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии», — сказал Когай в эфире программы «Утро с Губернией».

Ранее сообщалось, что директор детского лагеря на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» Максим Кузнецов арестован по уголовному делу о пожаре.

Напомним, в ночь на 23 июля в детском палаточном лагере произошел серьезный пожар. Жертвами ЧП стали четыре ребенка. Число пострадавших детей увеличилось до восьми.