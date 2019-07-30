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Дочь Брежневой опубликовала полуголые фото на кровати

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Дочь Брежневой опубликовала полуголые фото на кровати

Москва, 30 июля. Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман покорила Instagram новыми откровенными фото. 

На серии снимков она позирует на незаправленной постели в одном халате. Пост набрал более 8,5 тыс. лайков.

«Вся в маму», «фигурка — огонь», «Яблоко от яблоньки…», «совсем взрослая», — написали довольные подписчики Киперман.

Как отмечает портал «7 дней», совсем недавно дочь Брежневой опубликовала романтическую фотосессию со своим молодым человеком. Соне уже 18 лет, в связи с этим таблоиды не исключают, что она скоро может выйти замуж за своего бойфренда и даже родить Брежневой внука. К слову, сама артистка ранее заявила журналистам, что совсем не боится стать бабушкой.

«Я сама в 19 лет родила, поэтому будет странно, если буду говорить своей дочке: «С внуками потерпи!» — пояснила певица.

Однако сейчас, по ее мнению, дочка пока не хочет заводить детей: «Она хочет покайфовать, погулять… И правильно!». Кроме того, сначала Софии нужно закончить университет в Калифорнии.

Отцом Сони является украинский чиновник Виталий Войченко. У Веры есть еще одна дочь – Сара. Ей девять лет. У нее другой отец — украинский бизнесмен Михаил Киперман, напоминают «Дни.ру».

 

 

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