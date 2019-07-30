Аваков обвинил Порошенко в бессовестной лжи о выборах

Киев, 30 июля. Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-президента страны Петра Порошенко в бессовестной лжи из-за оправданий поражения на выборах тем, что против него «была работа полиции». Об этом украинский министр написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, полиция на прошедших президентских выборах работала «на людей и Украину».

«Увы, для Порошенко лгать, как дышать, поэтому он проигрывает!» — объяснил Аваков.

Руководитель МВД обратил внимание на то, что пятый глава Украины «довел страну до такого эмоционального состояния, что граждане захотели поверить любому честному человеку». По его словам, Порошенко шаг за шагом «душил робкие ростки надежд пять лет назад».

Аваков констатировал, что у граждан страны, а также политиков и экспертов нет другого варианта, как верить команде нового президента Украины Владимира Зеленского.

Он также считает, что Порошенко должен отвечать за все, что случилось на Украине за его президентский срок.

Ранее сообщалось, что бежавший в прошедший уик-энд с Украины Порошенко вместе с семьей отправился путешествовать по миру. Согласно информации издания «Страна.ua», сначала олигарх и его родные отправились в ОАЭ и Германию. Портал уточнял, что семейство экс-главы страны улетело из страны в разные даты и на разных лайнерах.

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против Порошенко за попытки вмешательства в судебный процесс и оказание давления на судей.