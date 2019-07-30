В Казахстане 14 сотрудников колонии привлекли к ответственности за пытки

Нур-Султан, 30 июля. Факты пыток в отношении заключенных установлены в колонии на юге Казахстана, 14 сотрудников колонии привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Ранее в YouTube были размещены видеозаписи, снятые в учреждении ЛА 155/8, которое расположено в поселке Заречный в Алматинской области. По словам главы казахстанского МВД, сотрудники правоохранительных органов изучили 40 видео- и аудиозаписей. В двух из запечатлено, что в отношении заключенных применялись пытки, в остальных — случаи злоупотребления и превышения полномочий, а также нарушения режима содержания.

Тургумбаев рассказал, что 14 сотрудников колонии были привлечены к дисциплинарной ответственности, семь из них — уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Среди уволенных — два заместителя начальника данного учреждения. Начальник колонии был освобожден от должности.

«В результате оперативных мероприятий задержаны пять сотрудников данной колонии, возбуждено два уголовных дела, одно — департаментом собственной безопасности, одно — спецпрокурором», — сообщил Ерлан Тургумбаев журналистам.

По его словам, дела переданы в прокуратуру Алматинской области. Тургумбаев добавил, что среди задержанных — заместитель начальника учреждения.