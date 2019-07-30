Захарова назвала «безумием» идею Киева создать русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Москва, 30 июля. Идея украинских властей создать русскоязычный канал для «борьбы за умы» является «безумием». Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко ранее заявил, что Киев намеревается создать «всемирный русскоязычный телеканал». По его словам, цель создания канала — «борьба за умы украинцев», проживающих в Донбассе и Крыму, а также «за умы россиян на территории России». Тимошенко также сообщила, что новый телеканал должен «покрывать русскоязычное население по всему миру».

Комментируя слова замглавы офиса президента Украины, Мария Захарова обратила внимание на абсурдность создания подобного телеканала.

«То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал», — написала представитель МИД РФ.

Она также напомнила, что на Украине законодательно использование русского языка разрешено только в частных разговорах и при проведении религиозных обрядов. При этом Киев планирует выделить финансы для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру.

«Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней», — приводит слова Захаровой RT.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что планы украинских властей по созданию русскоязычного канала не дадут никаких результатов. Он отметил, что жители РФ, на которых рассчитан канал для «борьбы за умы», негативно воспримут любую пропаганду против России.