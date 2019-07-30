Момент крушения военного самолета в Пакистане сняли на видео

Исламабад, 30 июля. Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана. Соответствующий ролик опубликован в социальной сети Twitter.

Live video of #Pakistan aviation aircraft crash. Five persons including two pilots die in the crash.#Aircrash pic.twitter.com/9aP0zfFSxk — Major RS Shekhawat , Veteran (@ShekhawatMajor) July 30, 2019

Самолет, принадлежавший авиации армии Пакистана и выполнявший учебный полет, потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. В результате происшествия несколько домов частично были разрушены.

Согласно последней информации, жертвами стали 19 человек, в том числе два пилота. Еще 16 пострадали и с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время обстоятельства и причины инцидента не уточняются.