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Момент крушения военного самолета в Пакистане сняли на видео

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Момент крушения военного самолета в Пакистане сняли на видео

Исламабад, 30 июля. Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана. Соответствующий ролик опубликован в социальной сети Twitter.

Самолет, принадлежавший авиации армии Пакистана и выполнявший учебный полет, потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. В результате происшествия несколько домов частично были разрушены.

Согласно последней информации, жертвами стали 19 человек, в том числе два пилота. Еще 16 пострадали и с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время обстоятельства и причины инцидента не уточняются.

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