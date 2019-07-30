Бангкок, 30 июля. Существуют хорошие перспективы сотрудничества России и Таиланда в военной и военно-технической сферах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По итогам переговоров с министром иностранных дел Таиланда Доном Праматвинаем, глава внешнеполитического ведомства России отметил, что на встрече они приветствовали сотрудничество в сфере безопасности между аппаратами Советов безопасности двух государств. Кроме того, стороны коснулись вопроса совместной работы правоохранительных органов в борьбе с терроризмом, наркобизнесом, организованной преступностью. Лавров заявил о хороших перспективах военного сотрудничества с Таиландом.

Как пишет ТАСС, по словам Лаврова, стороны договорились провести инвентаризацию многочисленных двусторонних проектов соглашений для ускорения их подписания. Тайская сторона заявила, что надеется на рост инвестиций из РФ в «Восточный экономический коридор». Как уточнил глава МИД Таиланда, для участия российских инвесторов есть определенные проекты.

Россия и Таиланд предпринимают активные меры по налаживанию инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в высокотехнологичных отраслях, сообщил посол РФ в Таиланде Кирилл Барский.

Он напомнил, что в феврале 2018 года бизнес-миссия из России побывала с визитом в государстве в Юго-Восточной Азии. После этого 30 российских компаний начали рассматривать возможность капиталовложений и создания индустриальных и научно-технологических проектов в таиландской специальной экономической зоне «Восточный экономический коридор».

Более того, в рамках двусторонних отношений двух государств, сообщил глава российской дипмиссии, развернулась интенсивная работа по целому ряду направлений, в том числе в высокотехнологичных отрасля. Стороны предпринимают шаги по сотрудничеству в сфере кибербезопасности, космической области и других сферах.

По его словам, налаживание сотрудничества двух стран выступает неотъемлемой частью процесса реализации большого потенциала двусторонних торгово-экономических связей РФ и Таиланда.

Ранее стало известно о новых шагах в вопросе развития двусторонних отношений России и Китая. РФ и КНР организуют Фонд регионального развития объемом 100 миллиардов юаней, что выведет сотрудничество Москвы и Пекина на новый уровень.

Руководитель группы Китая ИМЭМО РАН Василий Михеев заявил, что Москва перешла на новый уровень сотрудничества с Пекином. Сейчас проекты будут финансироваться с помощью совместных фондов, что ужесточит контроль над распределением средств.

Эксперт считает, что российская сторона заинтересована в привлечении денег в те проекты, которые помогут созданию производства.

Фонд также позволит наблюдать России за стратегическими инвестициями Китая на Дальнем Востоке. В Пекине считают, что необходимо стабилизировать внутренний рынок за счет внешних инвестиций. В этом ключе китайские власти рассматривают Россию в качестве рынка для своих товаров и рынка энергоресурсов.

А нынешняя торговая война Китая и США может сыграть на руку России. Пекин намерен сократить объемы импорта сельскохозяйственной продукции из США, в связи с чем для России открываются новые возможности, резюмировал Михев.