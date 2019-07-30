Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома «Плесецк»

Архангельск, 30 июля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» успешно стартовала с космодрома «Плесецк». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, пуск был произведен в 08.56 по московскому времени с пусковой установки №4 площадки №43 космодрома «Плесецк». Все предстартовые операции и запуск «Союза» прошли в штатном режиме. Контролировал старт и полет ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами, пишет ТАСС.

После пуска космический аппарат «Меридиан» с разгонным блоком «Фрегат» отделился от ракеты в 09.05. На расчетную орбиту выведение «Меридиана» займет несколько часов. В Минобороны также напомнили, что это уже третий по счету пуск ракеты-носителя «Союз-2» с «Плесецка» в этом году. Спутники серии «Меридиан» заменяют сразу три военные системы связи, уточняет НСН.