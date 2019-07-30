Медики рассказали о тяжелом состоянии Чуриковой

Москва, 30 июля. Состояние российской актрисы театра и кино Инны Чуриковой оценивается как тяжелое. Об этом рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее врачи сообщали, что состояние артистки ухудшилось. Актриса лежит в отделении острых эндотоксикозов НИИ Склифосовского.

«Температура вечером была 36,6, утром — 36,5. Состояние пока тяжелое», — сообщили в больнице в комментарии РИА Новости.

Напомним, Инна Чурикова была госпитализирована после падения со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля. Зрители помогли ей подняться и дойти до лестницы. За кулисы Чурикову внесли на руках. Актрису госпитализировали в тяжелом состоянии, передает «Газета.Ru».

Позже Инна Чурикова рассказала, что причиной ее падения стало ухудшение зрения. Она также не исключила, что ей, возможно, придется сделать операцию. По словам актрисы, в результате падения со сцены у нее диагностировали ушибы, но переломов нет. Коллега артистки, Екатерина Васильева, уточнила, что Инна Чурикова оступилась из-за слепящего света софита.

Инна Чурикова является известной актрисой театра и кино в России. Наибольшую популярность ей принесли роли в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Благословите женщину», а также в сериале «Идиот».