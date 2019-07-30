Москва, 30 июля. Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в России необязательным. Поправки в закон вступают в силу с 31 июля.

Согласно российскому законодательству, если правами на недвижимость обладают несколько человек, то такие соглашения подлежали нотариальному удостоверению. Изменения в документе говорят о том, что договор купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей может быть заключен в простой письменной форме, если документ подписан всеми долевыми собственниками недвижимости.

Россиянам упростили порядок сделок по общей долевой собственности. Как уточнили в пресс-службе Федеральной кадастровой палаты, россияне смогут решать, нужно ли им нотариально заверять сделку. По данным ТАСС, как объяснили специалисты, чаще всего обладателями долей в жилых помещениях или на земле являются близкие родственники, которым просто ни к чему подтверждать законность сделки друг с другом.

Ранее, в преддверии дачного сезона, эксперты Федеральной кадастровой палаты дали россиянам несколько советов, как избежать опасностей при заключении сделок с загородной недвижимостью. Рекомендации по покупке дачи дала замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

По ее словам, в первую очередь необходимо помнить, что продавать недвижимость может только собственник. Подтверждением права собственности является соответствующее свидетельство или выписка из ЕГРН — Единого государственного реестра недвижимости. Семенова отметила, что эти правоудостоверяющие документы юридически являются равноправными. Она добавила: чтобы подстраховаться, покупатель может сам заказать выписку из ЕГРН об интересующем его объекте недвижимости. Такая выписка будет содержать информацию, актуальную на момент запроса. Именно так можно убедиться, что продавец не обманывает потенциального покупателя. Семенова также рекомендовала отказываться от сделки, если собственник вместо правоудостоверяющих документов предоставляет книжку садовода, так как она подтверждает только членство в садоводческом товариществе. Даже переписав ее на себя, покупатель дачи равно не сможет стать законным владельцем недвижимости.

Во-вторых, если у владельца недвижимости есть супруг или супруга, необходимо заручиться их нотариально заверенным согласием на сделку.

Особую бдительность необходимо проявлять в том случае, когда продавец выступает от лица собственника недвижимости по доверенности. По словам Марины Семеновой, чаще всего мошенники выбирают именно эту схему. За проверкой подлинности доверенности необходимо обращаться к нотариусу.

Замглавы Кадастровой палаты также отметила, что перед покупкой загородной недвижимости необходимо убедиться, что на нее не наложены какие-либо ограничения.

«Обратите внимание на вид разрешенного использования участка. Если «под строительство индивидуального жилого дома» — то владелец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и всеми коммуникациями. Если участок предназначен «для ведения подсобного хозяйства» и при этом располагается на землях сельскохозяйственного назначения, то максимум, что вы сможете там построить, это теплицу или, например, курятник. А если на таком участке уже возведен жилой дом, то вам просто предлагают купить самострой и все связанные с ним проблемы», — отметила Марина Семенова.

Кроме того, специалист рекомендовала потенциальным покупателям загородной недвижимости убедиться, что местоположение фактических границ участка на местности соответствует документам.

Марина Семенова добавила, что договор купли-продажи можно как составить в простой письменной форме, так и обратиться за его оформлением к нотариусу. При этом если недвижимость находится в общей долевой собственности, то сделка должна быть обязательно заверена у нотариуса в соответствии с требованиями законодательства. После этого договор необходимо представить вместо со всеми сопутствующими документами в МФЦ. Заявление о государственной регистрации рассматривается на протяжении девяти рабочих дней.