Эксперты рассказали, когда Украина и Грузия восстановят отношения с Россией 

Москва, 30 июля. Эксперты полагают, что для восстановления дружеских отношений с Россией Украине и Грузии понадобится до 20 лет.

Правда, для этого, отмечает РИА Новости, власти этих двух государств должны поменять внешнеполитические приоритеты и вести сбалансированную политику, которая ориентировалась бы не только на Запад, но и на Россию.

«Все в значительной степени зависит от руководства, от доброй воли руководства. Но и нельзя, конечно, забывать, что сегодня очень интенсивное взаимодействие на международном фронте», — отметила доцент Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова.

Специалист напомнила, что власти Украины и Грузии, если они хотят добрые отношения с Россией, должны учитывать и неминуемое противодействие со стороны Запада, который в последние года сделал все для ухудшения издревле сложившихся отношений.

«Этот фактор нужно не забывать, не сбрасывать со счетов, нужно понимать, что существует блок стран, которые не очень бы хотели, чтобы у России на границе все было спокойно и понятно», — резюмировала Сазонова.

Как в свою очередь заявила кандидат политических наук Наталья Пискунова, не существует на планете государств, с которыми России никогда бы не смогла наладить отношения.