Возглавляемая США коалиция опасается появления новых террористов в лагерях беженцев в САР

Вашингтон, 30 июля. Новое поколение террористов может выйти из некоторых сирийских лагерей беженцев, поскольку часть их жителей поддерживает идеологию экстремистской группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Такое заявления сделал заместитель командующего возглавляемой США международной антитеррористической коалиции генерал-майор Алекс Гринкевич в интервью журналу Foreign Policy.

«Для меня реальная опасность состоит в том, что это следующее поколение ИГ1, которое программируется прямо там, в этих лагерях. Я считаю это наибольшим долгосрочным стратегическим риском для всей международной кампании против ИГ», — сказал Гринкевич, комментируя опубликованную в Интернете видеозапись, на которой беженцы из «Аль-Холя» приветствуют поднятый над лагерем флаг «Исламского государства».

По словам генерал-майора, подобные лагеря становятся центрами распространения экстремистской идеологии. При этом Гринкевич отмечает, что США намереваются вывести свои войска из Сирии.

Как сообщил генерал-майор, сейчас в «Аль-Холе» есть район, значительная часть жителей которого является ярыми сторонниками идеологии ИГ. По оценке Гринкевича, сторонников террористической организации в лагере насчитывается около 20 тысяч человек, при этом среди них много женщин с детьми. Кроме того, генерал-майор сказал, что возглавляемая США коалиция серьезно недооценила число бойцов группировки и их семей, оставшихся в долине реки Евфрат.

Гринкевич сообщил, что коалиция сотрудничает с Организацией Объединенных Наций (ООН), чтобы разработать подход к решению проблемы распространения экстремизма в сирийских лагерях беженцев. Он рассказал, что один из вариантов — изоляция идеологов ИГ от остальных жителей лагеря и организация работы по их реабилитации. Кроме того, генерал-майор призвал другие государства к репатриации своих граждан из Сирии.

«Безусловно, это не военная задача, но это стратегический риск в мировом масштабе для коалиции», — отметил Гринкевич.

Ранее сообщалось, что террористы все чаще вербуют подростков в сирийских лагерях «Эр-Рукбан» и «Аль-Холь». Подобные случаи зафиксировали представители межведомственных координационных штабов РФ и САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.