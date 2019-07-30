Foreign Policy назвал две вещи, которые США нужно сделать для улучшения отношений с РФ

Вашингтон, 30 июля. Соединенным Штатам необходимо сделать две вещи для улучшения отношений с Россией, одна из которых — внушить страх. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy.

Как считает автор материала, для сдерживания России следующему главе Белого дома придется найти способ заставить ее бояться Америки, чтобы Москва перестала «действовать безнаказанно». Параллельно американским властям надо будет найти способ получить доверие россиян, следует из статьи.

Уточняется, что граждане РФ якобы неверно считают США угрозой, поэтому Вашингтону нужно не только завоевать уважение главы российского государства Владимира Путина, но и доверие будущих поколений россиян.

Кроме того, журналист считает, что американцы должны улучшить публичную дипломатию, чтобы честно «выражать беспокойство ситуацией с правами человека», при этом не демонстрируя намерения свергнуть российское правительство, а, наоборот, открыто заявляя, что у Белого дома такие мысли отсутствуют.

Впрочем, как считает автор материала, даже при соблюдении этих аспектов американцы не сумеют добиться смены «агрессивной» внешней политики Москвы в один миг.