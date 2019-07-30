Красноярск, 30 июля. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась более чем на 50 тысяч гектаров. Об этом сообщает Лесопожарный центр.

На данный момент в регионе зафиксировано 99 очагов возгорания. Лес горит на площади 1 042 434 гектаров. 80 очагов огня — в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров. Таким образом, площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров.

Накануне МЧС объявило режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии. Пламенем охвачено почти три миллиона гектаров тайги, зафиксировано около 500 очагов.

Ранее почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров. Текст петиции появился на сайте change.org.

Как говорилось в документе, жители Сибири попросили ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области. Авторы петиции напомнили, что возгорания происходят уже в течение нескольких недель. Огонь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 километров от Красноярского края — в Томской области, Хакасии, Кемерово, Новосибирске. Как уточняется на сайте, в Красноярске люди ходят в масках. Жители двух регионов предложили немедленно ввести режим ЧС для всей Сибири и принять усиленные меры по ликвидации лесных пожаров на этой территории.

Президент России Владимир Путин потребовал от Генеральной прокуратуры проверить соблюдение законов при использовании лесов в Иркутской области, где в мае 2019 года произошли пожары.

Путин попросил Генеральную прокуратуру проверить соблюдение законодательства РФ физическими и юридическими лицами, использующими леса в Иркутской области, где в мае этого года произошли крупные возгорания. Кроме того, глава государства попросил оценить соблюдение российского законодательства должностными лицами государственных органов в регионе. Прокуратуре предстоит выяснить, исполнялись ли чиновниками задачи по профилактике и ликвидации лесных пожаров, а также по ликвидации последствий таких пожаров. Ответственным за выполнение этих поручений назначен генеральный прокурор Юрий Чайка. Поручение Путина ему предстоит выполнить до 1 сентября.

Президент России предложил правительству совместно с общественным движением «Народный фронт «За Россию» до 1 декабря разработать предложения по совершенствованию законодательства страны в части, касающейся охраны лесов от пожаров.

Напомним, министерство чрезвычайных ситуаций направило запросы мобильным операторам для выяснения местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области. По данным ведомства, дознаватели опросили свыше 60 свидетелей. В общей сложности с начала весенне-летнего пожароопасного периода возбуждено 11 уголовных дел, а также назначено более 50 пожарно-технических экспертиз.

Ранее по причине сложной пожароопасной обстановки режим ЧС ранее был введен в Баяндаевском и Иркутском районах. 9 мая властями Нижнеудинского и Боханского районов также введен режим ЧС в лесах и на лесных массивах.

Сообщалось, что руководство Забайкальского края построит или приобретет жилье семьям, пострадавшим из-за лесных пожаров. В министерстве территориального развития региона уже подготовили предварительный перечень нуждающихся граждан, в него были включены 122 семьи.

Как пишет «Газета.ru», отчим не спас из огня двух падчериц в Иркутской области.