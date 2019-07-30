Киев, 30 июля. В городе Золочев Львовской области Украины перезахоронили останки 29 солдат из 14-й дивизии СС «Галичина». Видео мероприятия появилось на канале городских новостей в YouTube.

Исходя из кадров, видно, что на Украине перезахоронили останки солдат дивизии СС «Галичина», гробы с останками нацистов были накрыты государственными флагами Украины. Их захоронили как героев страны. Процессию сопровождали украинские военные и салют. Как пишет РИА Новости, выступившие на церемонии рассказали о «большом вкладе» погибших нацистов в становлении «независимой Украины».

Напомним, дивизия СС «Галичина» принимала участие в карательных операциях фашистов и совершила военные преступления против мирного населения на землях, оккупированных Третьим Рейхом. На Нюрнбергском процессе «Галичина», как часть СС, была признана преступной организацией.

Ранее блогер Макс Бужанский, который прошел в Верховную раду от партии «Слуга народа», заявил, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Он прокомментировал предложения оставить в официальном календаре только день памяти и примирения, которые отмечают 8 мая.

Напомним, в 2019 году украинцы отметили 9 мая День Победы, власти акцентировали внимание на дне примирения. При этом с каждым годом число украинцев, празднующих День Победы, растет. По мнению экспертов, это является ответом общества на националистическую риторику власти. Два года назад на Украине запретили использовать в торжественных мероприятиях Знамя Победы и другие советские символы. В отношении памятной даты можно использовать только понятие «Вторая мировая война».

Киев начал проводить так называемую политику «декоммунизации» после государственного переворота в 2014 году. В рамках этой политики украинские власти в 2015 году переименовали День Победы, убрав из официального названия праздника упоминание о Великой Отечественной войне.

Также в 2015 году на Украине появился новый праздник — День памяти и примирения, который отмечается 8 мая. На этот день были перенесены все официальные праздничные мероприятия.

Напомним, 9 апреля 2015 года Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов». Одна из главных позиций документа — признание коммунистического режима 1917–1991 годов на Украине «преступным, проводившим политику государственного террора».

По этому же закону пропаганда коммунистического и национал-социалистического режимов и их символики признана «надругательством над памятью миллионов жертв этих режимов». Вскоре после того, как закон вступил в силу, на Украине начали массово переименовывать улицы и города с «советскими корнями».

Напомним, администрация украинской столицы распорядилась переименовать проспект, носящий имя генерала Ватутина (командовал Первым украинским фронтом во время битвы за Днепр и операции по освобождению Киева). Было решено переименовать проспект в честь лидера Украинской повстанческой армии (УПА1, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещена в РФ) Шухевича.

Ранее бывший депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович призвал украинцев отмечать День Победы 9 мая. Рабинович подчеркнул, что всегда праздновал День Победы и не станет отказываться от этой традиции. Как отметил депутат, его отец и дядя, как и миллионы людей, прошли всю войну, чтобы сегодня у их потомков была возможность праздновать Победу над фашизмом.

1 Организация запрещена на территории РФ.