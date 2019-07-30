Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате

Вашингтон, 30 июля. Жюри присяжных федерального суда в Калифорнии признал знаменитую певицу Кэти Перри виновной в нарушении авторских прав.

Как сообщает журнал Billboard, артистка вольно или невольно в 2013 году скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Flame при написании своей композиции Dark Horse.

Эту композицию артист, в свою очередь, записал за пять лет до выхода песни Перри — в 2008 году вместе с другим исполнителем в жанре хип-хоп – Lecrae. В настоящее время суд должен избрать меру наказания для виновных в нарушении авторских прав.

К слову, вместе с самой Перри виновными в плагиате признаны ее продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.

Издание напоминает, что иск против Перри Flame подал пять лет назад вместе с соавторами песни. Они настаивали на том, что певица скопировала из их композиции как ритмический, так и мелодический рисунок звучания инструментов.

Напомним, что в ноябре прошлого года журнал Forbes подготовил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире. Его лидером стала Кэти Перри, которая заработала 83 миллиона долларов, благодаря концертному туру Witness: The Tour.

Второе место в рейтинге заняла Тейлор Свифт, чьи доходы были оценены в 80 миллионов долларов. На третьем месте располагается певица Бейонсе, которая смогла заработать 60 миллионов долларов.