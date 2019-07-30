Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Кабмин определился со списком потенциально опасных пород собак

782
0 Оставить комментарий

Кабмин определился со списком потенциально опасных пород собак

Москва, 30 июля. Глава Кабмина России Дмитрий Медведев ратифицировал перечень потенциально опасных пород собак. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства.

Отмечается, что в этот список были включены такие породы, как акбаш, американский бандог, американский и бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог.

Кроме того, в опасный список Кабмина вошли волко-собачьи гибриды, волкособ, питбульмастиф, северокавказская собака, а также их разновидности.

Список был подготовлен с учетом идей и предложений Союза общественных кинологических организаций.

Напомним, с 1 января будущего года вступает в силу пункт 6 статьи 13 федерального закона, согласно которому запрещается выгул потенциально опасных собак без специальной защиты — намордника и поводка. Исключения составляют случаи, когда животное находится на огороженной территории своего хозяина. При этом о наличии собаки, которая может представлять опасность для человека, должно сообщаться на специальной табличке при входе на территорию.

В первом варианте в перечень потенциально опасных собак, который в начале марта 2019 года разработало МВД, входило 69 пород. После критики со стороны общественности список решили скорректировать.

infox - new
Источник: Правительство России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров