Иркутск, 30 июля. Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне поднялся еще на 60 сантиметров, достигнув почти 10 метров. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Ранее уровень превысил критическую отметку в семь метров. С тех пор он увеличивался. К 05.00 по московскому времени уровень воды на реке Ия составлял 990 сантиметров. Таким образом, уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне поднялся почти до 10 метров. При этом в Тулуне объявлено штормовое предупреждение.

Уровень воды в ближайшие два дня может превысить 1150 сантиметров. Это опасно затоплением населенных пунктов.

Ранее российские ученые назвали причины паводка в Иркутской области. Причинами паводка в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальные изменения климата. Такую информацию опубликовал Иркутский государственный университет (ИГУ) на своем сайте.

Причины паводка устанавливали сотрудники кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ. Ученые утверждают, что наводнение в регионе может повториться.

Чтобы вычислить причины паводка, сотрудники университета проанализировали климатические факторы, предшествующие наводнению. По данным ученых, Иркутская область стала единственным регионом Евразии, попавшим под влияние аномалий.

«В западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы», — рассказала доцент кафедры ИГУ, кандидат географических наук Инна Латышева.

Она пояснила, что по этой причине период выпадения максимального количества осадков совпал с подъемом уровня воды в реках (25-26 июня) и с выходом первого тропического циклона сезона ураганов текущего года. Латышева отметила, что пострадавшие районы Иркутской области и без обозначенных выше факторов подвержены паводку. Это только осложнило ситуацию в регионе. Кроме того, положение усугубил холодный циклонический вихрь, который образовался еще 23 сентября над Западной Сибирью, а затем длительное время находился без движения на юге Иркутской области

Напомним, в Иркутской области поднялась вода в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей. Чрезвычайные происшествия произошли в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском районах региона. Подтопленными оказались 83 населенных пункта.

Найдены 24 человека, потерявшихся во время подтопления. В результате ЧП погибли 25 человек.

Напомним, работа по оказанию помощи населению в пострадавшем от наводнения Тулуне Иркутской области должна вестись ускоренными темпами, заявил вице-премьер России Виталий Мутко.

Мутко призвал ускорить ликвидацию последствий паводка в Тулуне — начиная выплатами и заканчивая восстановлением инфраструктуры. Ранее заместитель председателя правительства прибыл в Иркутскую область, чтобы оценить нанесенный паводком ущерб жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

Он уточнил, что задача властей — поддержать людей, выплатить им полагающиеся выплаты, также предстоит определить судьбу каждого домостроения. Мутко подчеркнул, что дальше нужно запустить работу по восстановлению всей инженерной, коммунальной инфраструктуры.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин ранее дал распоряжение начать выплаты пострадавшим в результате паводка в Иркутской области. В настоящее время там действует режим чрезвычайной ситуации. В зоне подтопления оказались более 3,7 тысячи домов.