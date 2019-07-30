Дональда Трампа призвали ввести новые санкции против России. События дня. ФАН-ТВ

В Хабаровском крае введен режим ЧС из-за дождей
Режим чрезвычайной ситуации введен в большинстве районов Хабаровского края из-за проливных дождей и разлива рек. Как сообщают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прогноз на территории региона остается неутешительным — на текущей неделе ожидается выпадение до 60 мм осадков, что усугубит обстановку. Тем временем пожары в Сибири и Забайкалье охватили крупнейшие за последние три года площади. В «Авиалесоохране» сообщили об увеличении группировка борьбы с огнем до 4 тыс. человек. Также был введен режим ЧС на территории Красноярского края, Иркутской области и в Бурятии. В Сибири увеличили группировку по борьбе с огнем до 4000 человек.
Дональда Трампа призвали ввести новые санкции против России
Американские конгрессмены потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей. В письме американскому лидеру политики выразили обеспокоенность из-за того, что Вашингтон не ввел второй пакет мер после инцидента в Солсбери.
«Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев, в то время как с момента атаки прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия», — говорится в документе.
Напомним, Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Дмитрий Разумков может стать новым спикером Верховной рады
Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом заявил будущий депутат от партии Давид Арахамия.
«Я точно думаю, что будет Дмитрий Разумков. Он самый достойный кандидат. Правда, сейчас он боится сглазить, но в зале будет минимум 250 рук «за», — общественный активист Давид Арахамия.
Он добавил, что вице-спикером могут назначить представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука. Напомним, после парламентских выборов партия Слуга народа набрала большинство голосов.
Крушение самолета в Пакистане, есть погибшие
Самолет потерпел крушение на северо-востоке Пакистана, погибли как минимум 15 человек. Крушение произошло в ночь на вторник в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Самолет упал на жилые кварталы, из-за пожара после аварии загорелись ближайшие дома. В настоящее время на месте катастрофы продолжаются спасательные работы.