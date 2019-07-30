Дональда Трампа призвали ввести новые санкции против России. События дня. ФАН-ТВ

Режим чрезвычайной ситуации введен в большинстве районов Хабаровского края из-за проливных дождей и разлива рек. Как сообщают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прогноз на территории региона остается неутешительным — на текущей неделе ожидается выпадение до 60 мм осадков, что усугубит обстановку. Тем временем пожары в Сибири и Забайкалье охватили крупнейшие за последние три года площади. В «Авиалесоохране» сообщили об увеличении группировка борьбы с огнем до 4 тыс. человек. Также был введен режим ЧС на территории Красноярского края, Иркутской области и в Бурятии. В Сибири увеличили группировку по борьбе с огнем до 4000 человек.

Дональда Трампа призвали ввести новые санкции против России

Американские конгрессмены потребовали от президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей. В письме американскому лидеру политики выразили обеспокоенность из-за того, что Вашингтон не ввел второй пакет мер после инцидента в Солсбери.

«Закон предусматривает введение санкций в течение трех месяцев, в то время как с момента атаки прошло уже более года. Мы призываем вас предпринять немедленные меры для того, чтобы Россия в полной мере ответила за свои действия», — говорится в документе.

Напомним, Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.