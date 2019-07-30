Обвиняемый по делу о терактах 11 сентября хочет дать показания против Саудовской Аравии

Вашингтон, 30 июля. Один из вероятных организаторов терактов 11 сентября Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к событиям 2001 года.

Информацию об этом распространила газета The Wall Street Journal. Таким образом находящийся на американской военно-морской базе Гуантанамо мужчина хочет пойти на сделку с властями и попросить не выносить ему смертный приговор.

Письмо с предложением направлено в федеральный суд в районе Манхэттен, где рассматривается иск, подданный в 2017 год Эр-Рияду от имени родственников погибших и пострадавших во время терактов в США.

По одной из версий, к страшной трагедии могут быть причастны власти Саудовской Аравии, которые могли поддерживать запрещенную в РФ сеть «Аль-Каиду»1, члены который совершили террористические акты 11 сентября 2001 года.

При этом официальный Эр-Рияд отрицал свою причастность к случившемуся, а также заявлял, что распродаст свои активы в США, чтобы не допустить их ареста в случае положительных решений судов по искам американских граждан.

Адвокат одного из предполагаемых организаторов терактов Халида Шейха Мохаммеда уточнил, что его подзащитный при нынешней конъюнктуре не готов давать новые показания по делу.

Однако в случае, если ему гарантируют любую другую меру наказания, кроме смертного приговора, Мохаммед будет готов на более широкое сотрудничество с гражданами, которые обвиняют Саудовскую Аравию к причастности к терактам, которые унесли жизни почти трех тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.