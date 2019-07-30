Спецпоказ фильмов убитого по вине Ходорковского режиссера Расторгуева состоится сегодня

Москва, 30 июля. Специальный показ документальных фильмов режиссера Александра Расторгуева, который погиб год назад в Центральноафриканской Республике (ЦАР), состоится в летнем кинотеатре «Пионер» в московском Парке Горького 30 июля.

Посетители спецпоказа смогут увидеть три киноленты Расторгуева. «Чистый четверг» расскажет о жизни российских солдат во время чеченской войны, а «Последний день» — о прошлогодних протестах в Армении. Кроме того, на мероприятии покажут незаконченный фильм Расторгуева о матери-одиночке, который носит название «Прошло три года».

Напомним, 28 июля 2018 года Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко приехали в ЦАР по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который до августа прошлого года спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. В ночь на 31 июля все три журналиста были убиты: их тела нашли по дороге в город Декоа, являющийся тогда одним из самых опасных районов ЦАР. Расследование убийства россиян на данный момент приостановлено.

Финансируемая Ходорковским организация ЦУР отправила журналистов в страну, в которой на момент царила крайне опасная обстановка: с 2013 года в Центральноафриканской Республике длится гражданский конфликт. Организаторы поездки не позаботились о безопасности журналистов, в результате чего Расторгуев, Джемаль и Радченко погибли. Многие сотрудники СМИ считают причиной смерти журналистов экономию финансовых средств и безалаберность сотрудников Хорковского.

Ранее советник генпрокурора России Салават Каримов сообщил, что Михаил Ходорковский в середине 1990-х годов получил контроль над государственной компанией ЮКОС, перечислив ее тогдашнему руководству несколько сотен миллионов долларов.

Отметим, что телеканал НТВ провел собственное расследование относительно беглого олигарха и снял на его основе фильм «Кровавая империя Михаила Ходорковского». В ленте рассказывают о шокирующих подробностях приватизации ЮКОСа.