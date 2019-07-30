В МЧС рассказали, как спастись во время грозы

Москва, 30 июля. В грозы и ливни опасно находиться на улице или не в укрытии, но даже в них необходимо соблюдать некоторые правила безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Как рекомендуют спасатели, если ливень или гроза застали вас дома, то следует отключить всю электронику, хорошо закрыть окна, двери и не подходить к ним близко. Помимо этого, не нужно дотрагиваться до металлических водопроводных кранов.

В МЧС отметили, что лучше во время плохой оставаться дома, но если стихия застала врасплох, то ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, пишет «ФедералПресс».

Если гроза застала вас на пикнике, не стоит стоять возле костра, поскольку столб горячего воздуха является отличным проводником электричества.

Кроме того, в МЧС напоминают, что нельзя прятаться под рекламными плакатами и шаткими конструкциями.

В период грозы или ливня, как подчеркивают в ведомстве, не стоит пользоваться автомобилем. Если гроза застала уже в движении, надо найти место для парковки подальше от неустойчивых конструкций. Пережидать стихию лучше в салоне транспортного средства, пишет «Взгляд».