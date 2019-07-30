Завод по производству металлоконструкций открыт в сирийском Алеппо

Дамаск, 30 июля. Завод по производству металлоконструкций приступил к работе в крупнейшем сирийском мегаполисе – Алеппо.
Об этом журналистам рассказал главный технолог компании «Катаржи Групп», которой принадлежит предприятие, Саллах Битар во время экскурсии по промышленному объекту.
Завод работает на территории крупнейшего в Алеппо промышленного района Шейх Наджар, который был разрушен практически полностью во время ведения тут боевых действий.
После того, как город был освобожден от террористов, а кварталы разминированы, в промышленный район мегаполиса стал возвращаться бизнес. Компания «Катаржи Групп» первой запустила тут производство в середине весны.
Завод по производству металлоконструкций был построен с нуля и первоначально в его цехах работали всего лишь 15 человек, а объем отгружаемой продукции составлял 20 тонн в месяц.
Сейчас же на предприятии трудоустроены более 250 человек, которые производят до 200 тонн металлоконструкций в месяц.
«Все рабочие, которые здесь работают — либо инженеры, либо подготовленные нашими специалистами в центре переподготовки. У нас есть специальные курсы в городе для тех, кто хочет освоить новую профессию. Эти курсы совершенно бесплатные, любой может к нам прийти», — рассказал Битар.
Как напоминает «Газета.ru», на прошлой неделе единственный в Сирии завод по переработке тканей начал работать после восстановления в Алеппо. Сейчас мощность предприятия составляет около пяти тонн продукции в сутки, но руководство планирует в скором времени выйти на довоенные объемы и начать поставки за рубеж.