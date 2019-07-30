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Возможные сроки уничтожения Украины назвали в Киеве

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Сроки уничтожения Украины назвали в Киеве

Киев, 30 июля. Представитель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива на пресс-конференции в Киеве назвал возможные сроки уничтожения Украины.

По его словам, Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, в ходе которых к власти приходят люди без опыта и образования. Кива подчеркнул, что когда слышит слова «реформа» или «эксперимент», то ему кажется, что «нас хотят обмануть или ограбить». Политик выразил надежду, что в Верховную раду придут новые люди.

«Меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?» — заявил Кива.

Политик заявил, что будет «большой победой», если Украина «переживет» 2020 год. По его словам, в следующем году планируется повышение тарифов ЖКХ, которое ощутят простые украинцы. Кива считает, что киевское руководство игнорирует нужды граждан страны, пытаясь понравиться МВФ, и выполняя «задачи Госдепа и Евросоюза».

Ранее директор Евразийского центра при Атлантическом совете в Вашингтоне Джон Хербст заявил, что шестой президент страны Владимир Зеленский может повторить курс в политике своего предшественника Петра Порошенко. По его словам, люди из окружения политика год назад рассказывали, что Зеленский рассматривает направления в развитии страны, которые установились несколько лет назад.

Хербст подчеркнул, что Зеленский пытался провести во власти другой подход. Об этом говорит его стремление провести референдумы об отношениях с Россией и вступлении в НАТО, однако эти предложения не были положительно восприняты.

Отметим, что бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и отправился на отдых. По данным украинских СМИ, политик посетит ОАЭ и Германию, сообщает «Газета.ru».

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Источник: NewsOne
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