Юниорская сборная Сирии по футболу провела тренировочные сборы в Краснодаре

Краснодар, 30 июля. Юниорская сборная Сирии по футболу сыграла вничью (2:2) с серебряным призером чемпионата Краснодарского края прошлого сезона «Кубань Холдинг» в финальной игре учебно-тренировочных сборов.

Как отметил судья встречи Виталий Дорошенко — младший, сирийские футболисты открыли счет в матче, но краснодарская команда вскоре сравняла счет, реализовав пенальти, передает ТАСС.

«Во втором тайме кубанская команда вырвалась вперед, на последней минуте матча члены сирийской сборной забили ответный мяч», — рассказал арбитр.

Встреча состоялась на стадионе «Кубань».

Тренировочные сборы сирийских спортсменов проходили в Краснодаре при поддержке министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и Фонда развития Краснодарского края.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Ираке и САР. В настоящее время в отдельных районах страны идут зачистки от членов бандитских вооруженных формирований. Власти Сирии на сегодняшний день восстанавливают инфраструктуру республики и работают над возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.