Вашингтон, 30 июля. Американские сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен предлагают прописать в военном бюджете США возможность расширенных санкций против энергетического, банковского и оборонного сектора России.

Парламентарии из США вновь и вновь возвращаются к теме мифического «российского вмешательства» и предлагают заранее, во время формирования оборонного бюджета, прописать в документе возможность «воздействовать» на Москву.

Правда, оговариваются сенаторы, дополнительные «ограничительные» мероприятия в отношении России можно будет задействовать, если это самое «вмешательство» будет доказано.

К слову, в военном бюджете США уже есть поправка, внесенная парламентариями Шерманом и Уотерсом, которая запрещает американскому бизнесу торговать российским суверенным долгом.

Однако, по мнению Рубио и ван Холлена, этого мало, надо еще сильнее укрепить в документе возможность включения «ограничительных мероприятий» в отношении Российской Федерации.

«Влияние санкций против суверенных долговых обязательств РФ будет ограниченным из-за хорошей фискальной дисциплины российского бюджета: у России небольшой суверенный долг, сбалансированный бюджет и большие резервы иностранной валюты», — с горечью отмечают сенаторы.

Как напоминает «Газета.ru», о бессмысленности антироссийских санкций давно говорят не только России, но и на самом Западе. Российская экономика сумела подстроиться под ограничительные меры, запустила режим импортозамещения.

Все чаще об отмене санкционной политики говорят непосредственно в государствах, которые под давлением США, поддались антироссийской истерии, и сами страдают от эскалации отношений с Москвой.