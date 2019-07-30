На Украине сравнили внешний вид Москвы и Киева

Киев, 30 июля. Украинский политолог Андрей Ермолаев после посещения Москвы сравнил российскую столицу с главным городом Украины.

Размышлениями на тему эксперт поделился в эфире телеканала «НАШ», констатировав, что ему стыдно за украинскую столицу, потому что она серьезно уступает Москве по многим параметрам.

«Москва — чистейший мегаполис с приятной атмосферой, в то время как Киев — это грязный город, который не подходит под определение европейской столицы», — пояснил политолог в телевизионном эфире.

Как считает Ермолаев, главные проблемы украинской столицы связаны исключительно с плохим управлением, а администрация мегаполиса «не в состоянии навести порядок, утвердить разумный генплан столицы страны».

«Столица грязная, с плохой логистикой, с совершенно неприемлемыми архитектурными решениями. Вы посмотрите, что творится со строительством? Это нормально?» — сокрушается украинский политолог.

Ермолаев добавил, что после того, как он после многолетнего перерыва посетил Москву, где чисто, приятная атмосфера, ухоженный город, ему, в прямом смысле слова, стыдно за Киев.

«Киевские чиновники прекрасно осознают все проблемы Киева, однако вместо реальных действий, они пытаются отвлекать внимание общественности роликами про выборы», — констатировал украинский политолог.

Как напоминает «Газета.ru», в середине июля российская столица вошла в список самых популярных у туристов столиц мира, а по доступности люксовых отелей она заняла седьмое место.

Рейтинг составили эксперты международного сервиса momondo.ru. В ходе исследования они изучили пользовательские запросы на отели, после чего определили самые популярные у путешественников направления для отдыха.