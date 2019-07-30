Киев, 30 июля. Легендарный советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине на 87-м году жизни.

О смерти Боронина сообщила Служба внешней разведки (СВР) Украины. Один из эпизодов его яркой карьеры, начавшейся в 1959 году, связан с получением информации об опасной болезни — лихорадке Эбола.

«Во время работы в Нигерии в 1970-х года Анатолию Боронину удалось в сжатые сроки выполнить важнейшую задачу центра: получить информацию о лихорадке Эбола. Пробирки с зараженной кровью срочно были направлены специальным рейсом Аэрофлота в СССР. Немецкий журнал Stern назвал его «выдающимся мастером шпионажа», — говорится на сайте ведомства.

В ходе работы на африканском континенте Боронин не только выполнял «специальные задачи», но и помогал местным властям в развитии спортивной и образовательной инфраструктуры, устанавливал контакты, оказывал содействие молодым государствам в реализации различных программ.

Боронин был резидентом внешней разведки СССР в Гане, Нигерии и Либерии. Более 25 лет прослужил в Первом главном управлении КГБ. После развала Советского Союза работал в должности первого заместителя начальника украинской разведки, уволился в запас в 1991 году, после чего преподавал теорию разведывательной деятельности в Институте СВР.