Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Москва, 30 июля. Пенсионный фонд России с 1 августа повысит пенсии работающим гражданам пенсионного возраста.

Прибавка к пенсии будет рассчитываться в зависимости от накопленных баллов и даты оформления пенсионного возраста. Она максимум будет равна трем баллам. Стоимость балла рассчитывается исходя из того, когда человек вышел на пенсию. Чем это произошло раньше, тем меньше будет прибавка.

Отмечается, что даже если пенсионер в настоящий момент не работает, но до этого трудился в 2018 году, ему будет произведен перерасчет пенсии. Он производится в беззаявительном порядке, обращаться в Пенсионный фонд для этого не требуется.

По словам начальника отдела назначений и перерасчета пенсий Управления Пенсионного фонда в Усинске Анны Воскресенской, беззаявительный порядок перерасчета пенсии также возможен при достижении человеком возраста 80 лет. Тогда фиксированная выплата к страховой пенсии будет увеличена вдвое. Также размер фиксированной выплаты у пенсионера будет пересчитан автоматически, если у него изменится группа инвалидности.

Анна Воскресенская подчеркнула, что если работающий пенсионер уволится, то «проиндексированные» суммы страховой пенсии будут выплачены за период, начиная с 1-го числа месяца, который следует за месяцем прекращения работы, сообщает «Усинск онлайн».

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали, при каких случаях пенсию перестают выплачивать. Как сообщает «Газета.ru», пенсионные отчисления сокращают в случае смерти иждивенца, который получает прибавку к пенсии. Также пенсию перестают выдавать трудоспособному получателю при потере кормильца, когда он заканчивает очное обучение.