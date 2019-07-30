Министерство водных ресурсов предложили создать в Госдуме

Москва, 30 июля. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по природным ресурсам Василий Власов предложил правительству России создать министерство водных ресурсов.

Размышлениями на тему российский парламентарий делится в обращении на имя премьер-министра Дмитрия Медведева. Депутат напомнил главе Кабмина о том, что на днях в нижней палате парламента РФ состоялись слушания о мерах по сохранению малых водных объектов страны.

Участники слушаний отметили, что в настоящее время водные объекты Российской Федерации находятся в зоне ответственности целого ряда федеральных органов власти, пишет Власов.

«Слабое межведомственное взаимодействие не позволяет эффективно проводить политику по сохранению этих водных объектов», — отметил первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам.

По мнению российского депутата, такая ситуация, когда многие полномочия органов исполнительной власти дублируются, не позволяет четко обозначить зоны ответственности.

«Прошу Вас распорядиться рассмотреть возможность создания министерства водных ресурсов», — резюмировал Василий Власов.

Как напоминает «Газета.ru», в начале июня эксперты общественной организации «Зеленый патруль» подвели итоги весеннего исследования и составили экологический рейтинг российских регионов.

Как следует из итогов проведенной работы, самыми грязными субъектами федерации были признаны Красноярский край, а также Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.

Главной проблемой этих регионов экологические общественники назвали неспособность местных властей запустить реформу по обращению с отходами производства и потребления.

