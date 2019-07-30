Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага

Рига, 30 июля. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».

По его мнению, латвийские власти оправдывают высокие военные расходы разговорами о якобы агрессивной российской политике. Юрканс считает, что антироссийские настроения в Латвии выгодны США, поскольку государство может утилизировать в страну устаревшее оружие. Экс-глав МИД страны подчеркнул, что Латвия могла бы направить эти денежные средства на образование.

Юрканс считает, что ситуация в стране не улучшится, если власти не наладят дипломатические отношения с восточным соседом. По его словам, нужно использовать дипломатию, чтобы улучшить отношения не только с политической элитой, но и с самим российским народом.

«Бок России мы всегда будем чувствовать, так что лучше, если этот бок будет теплым», — подчеркнул Юрканс.

Также политик подверг критике языковую политику государства. Он подчеркнул, что раньше в стране можно было получить образование на семи языках, а теперь власти проводят политику запрета русского языка, заставляя проводить занятия только на латышском.

Ранее член правления партии «Русский союз Латвии» Александр Филей поздравил латышей с праздником и получил уголовное дело.

Отметим, власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv, который принадлежит МИА «Россия сегодня». В министерстве иностранных дел Латвии считают, что он «угрожает территориальной целостности Украины». Именно поэтому в Латвии ресурс попал под санкции, сообщает телеканал «360».

В МИД РФ заявили, что власти Латвии пытаются зачистить информационное пространство от независимых СМИ. По словам российских дипломатов, в Прибалтике нарушается свобода выражения мнений, сообщает «Газета.ru».