ГОСТ для ледовых дорог может появиться в России

Москва, 30 июля. Российский дорожный научно-исследовательский институт подготовил проект госстандарта для ледовых переправ и зимников.

Как пишет «Коммерсант», документ раскрывает основные понятия, относящиеся к сезонным дорогам и переправам, а также регламентирует порядок их строительства и эксплуатации.

Согласно разработанному стандарту, зимник представляет собой сезонную дорогу с проезжей частью изо льда или уплотненного снега и льда, или проложенную по замерзшему льду рек и озер. Документ вводит классы и виды зимников в зависимости от целого ряда показателей и ограничивает скорость движения по ним в 70 километров в час.

Сообщается, что общая протяженность зимников в России составляет около 22 тысяч километров. Особенно активно такие дороги используются на Крайнем Севере и Дальнем Востоке, в ряде случаев являясь составной частью федеральных трасс.

Стандарт описывает технологии использования автозимников, позволяющие продлить их эксплуатацию осенью и весной. В частности, рекомендуется строить их из плотного снега с применением мха, опилок и утеплителя.

Что касается ледовых переправ, то их эксплуатация для проезда самых легких машин разрешается при толщине льда от 18 сантиметров с максимальной скоростью движения не выше 20 километров в час. Самые крупные переправы должны быть оборудованы искусственным освещением, светофором, биотуалетом и передвижной электростанцией.

Эксперты поддержали разработку нового госстандарта.

«При крайне низкой плотности дорожной сети за Уралом и на севере европейской части России без зимников мы не обойдемся. Коль скоро это объективная реальность, нужен стандарт, отвечающий современным условиям», — считает директор Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин.

Напомним, 25 июля Госдума приняла закон, позволяющий строить на Крайнем Севере платные трассы и мосты, не имеющие бесплатных альтернатив.