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Режим ЧС введен в районах Хабаровского края из-за паводка

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Режим ЧС введен в районах Хабаровского края из-за паводка

Хабаровск, 30 июля. Режим чрезвычайной ситуации введен в большинстве районов Хабаровского края из-за проливных дождей и разлива рек.

Как сообщают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, прогноз по паводковой обстановке на территории региона остается неутешительным — на текущей неделе ожидается выпадение до 60 мм осадков, что существенно усугубит обстановку. В связи с этим на территории большинства районов края, за исключением северных, было решено ввести режим ЧС.

«В течение суток режим ЧС введен в связи с выпадением обильных осадков и подъемом уровня воды на реках на всей территории Хабаровского края в границах 17 муниципальных образований», — говорится в сообщении ведомства.

Режим ЧС введен в районах Хабаровского края из-за паводка

Синоптики прогнозируют смещение дождевого паводка из Амурской области к Хабаровскому краю. Как ожидается, к столице региона он подойдет к 4 августа. Прогнозируемый уровень воды в районе краевого центра может составить до 600 см при отметке неблагоприятного явления 450 см. Вероятно подтопление частных домовладений на островной части Хабаровска и в низменных участках местности. В течение предстоящих суток уровень воды в местных реках может повыситься на 60-70 см.

На данный момент в зоне подтопления уже оказались около 50 домов в Тугуро-Чумиканском и имени Лазо районах.

Как пишет «Газета.ру», ранее в Амурской области было предложено ввести режим чрезвычайной ситуации федерального значения из-за продолжающихся паводков в регионе. Здесь подтоплены сотни домов, эвакуированы около 1000 человек.

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Источник: ТАСС
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