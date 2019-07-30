Бежавший из Украины Порошено отправился путешествовать по миру

Киев, 30 июля. Бежавший на выходных из страны экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей отправился путешествовать по планете.

По данным портала «Страна.ua», первыми пунктами назначения бывшего главы украинского государства и его родственников стали Объединенные Арабские Эмираты и Федеративная Республика Германия.

При этом, как уточняется, семейство Порошенко улетело из страны в разные даты и на разных самолетах.

Так в минувший вторник первыми Украину покинули супруга экс-президента Марина, а также их дочери Евгения и Александра и сын Михаил. Воздушное судно вылетело из Киева в Мюнхен.

А в воскресенье родную страну покинул сам бывший руководитель государства Петр Порошенко, которого сопровождали его сын Михаил с женой Юлией и внучкой Елизаветой. Сначала они на чартере направились в Стамбул, после чего – в Дубай.

Как напоминает «Газета.ru», до своего отлета из Киева Петр Порошенко официально отказался от государственной охраны, которая предоставляется бывшим лидерам страны пожизненно.

К слову, в течение последнего месяца против экс-президента на родине Государственное бюро расследований возбудило сразу 11 уголовных дел. В частности, Порошенко обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, государственной измене и узурпации судебной власти, легализации доходов и фальсификации документов, захвате власти и незаконном назначении правительства.