Пять человек погибли в результате перестрелки в США

Мадисон, 30 июля. Пять человек были убиты и еще двое ранены в результате стрельбы в американском штате Висконсин, сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в расположенных по соседству городах Лейк Холли и Лафайет. Вечером 28 июля полиция прибыла по вызову в один из частных домов в Лейк Холли, где обнаружила тела убитых мужчины и женщины, а также двоих человек с огнестрельными ранениями, которые были экстренно госпитализированы.

Отправившись в соседний город, чтобы оповестить о случившемся родственников жертв, правоохранители обнаружили еще три трупа. В местной полиции утверждают, что в обоих случаях действовал один и тот же человек, также скончавшийся в результате перестрелки.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в результате стрельбы на фестивале еды в штате Калифорния погибли семь человек, еще около 60 получили ранения и травмы из-за возникшей паники.