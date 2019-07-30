Томские ученые разработали новое ядерное топливо

Томск, 30 июля. Ученые Томского политехнического института (ТПУ) разработали ядерное топливо из тория. Его можно использовать в инновационных ядерных системах нового поколения, а также в реакторах, которые распространены в настоящее время.

Научный руководитель проекта Игорь Шаманин заявил, что ученые разработали технологию синтеза, которая позволяет создавать различные виды ядерного топлива с дополнительными внутренними барьерами безопасности. Так, в отработанном топливе будет минимальное содержание опасных изотопов.

Ученый подчеркнул, что использование тория позволит расширить сырьевую базу ядерной энергетики. Его количество на нашей планете очень велико.

Продукт плазмохимического синтеза является порошком из смеси оксидов, карбидов и металлов, который стал основой нового класса ядерных топливных материалов. Его свойства позволяют построить ядерные энергоустановки четвертого поколения.

Отмечается, что сибирские ученые создают новые пути синтеза материалов с уникальными свойствами за счет управления параметрами и элементным составом плазмы.

Ранее в ученые Томского госуниверситета (ТГУ) обнаружили бактерию, которая могла бы жить на Марсе. Исследователи нашли ее в Верхнекетском районе города, сообщает телеканал «360».