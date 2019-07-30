Машков назвал условие своего возвращения в кино

Москва, 30 июля. Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.

В интервью «Парламентской газете» Машков заявил, что может вернуться в кино в том случае, если наладится работа, которой он занимается в данный момент.

«Я больше года занимаюсь театром, поэтому возможности на самостоятельное плавание у меня нет. Не грущу по этому поводу — это данность. Если наладится моя работа, которая очень ответственная, тогда, может, что-то появится в кино. В данный момент я увлечен деятельностью, которой занимаюсь», — рассказал худрук.

Напомним, Машков возглавил театр-студию Олега Табакова в 2018 году после смерти ее руководителя и основателя. В феврале нынешнего года актер объявил об уходе из кино, на которое, по его словам, у него просто не хватает сил.

Позднее актер вошел в состав общественного совета Государственной думы РФ по культуре, работу в нем он назвал «сферой личной ответственности».

«Когда мы сталкиваемся с трудностями, тем более трудностями, которые происходят на уровне законодательства, не высказать свою позицию, не предложить какое-то решение было бы неправильно. От законодателей нужна поддержка в том, чтобы решить проблемы культурных учреждений, учитывая все нюансы законодательства», — сообщил он.

Машков сыграл более 50 ролей в театре и кино. Фильм «Движение вверх» о сборной СССР по баскетболу, где он выступил в роли тренера, стал самым кассовым из российских фильмов в отечественном прокате, собрав более трех миллиардов рублей.

Как пишет «Газета.ру», худрук «Табакерки» не исключил, что снимется в фильме режиссера Сергея Урсуляка в свой отпуск в августе 2019 года.