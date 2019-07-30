Bloomberg сообщает о массовых сокращениях в Uber

Нью-Йорк, 30 июля. Компания Uber Advanced Technologies приняла решение о сокращении на треть штата своего маркетингового управления по всему миру.

Как сообщает Bloomberg, под сокращение попадут около 400 сотрудников компании. Гендиректор Uber Дара Хосровшахи в понедельник уведомил персонал об увольнениях.

«Имеется ощущение того, что, несмотря на быстрое развитие, мы замедляемся. Это происходит естественным путем по мере увеличения компании, однако нам нужно этим заняться, причем быстро», — говорится в послании Хосровшахи, разосланном сотрудникам по электронной почте.

В мае Uber информировала об убытках в 1,01 млрд долларов за первый квартал 2019 года при общем объеме выручки в 3,1 млрд.

Как пишет «Газета.ру», в ходе первичного размещения (IPO) на нью-йоркской бирже акции Uber рухнули на 7,6% в самом начале торгов — их стоимость составила 39 долларов за акцию при ожиданиях руководства компании цены в 44-50 долларов.

Напомним, Uber — онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий воспользоваться услугами водителей через мобильное приложение. Компания была основана в США 10 лет назад и сегодня действует более чем в 500 городах 80 стран мира.