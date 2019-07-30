BlaBlaCar предложили заблокировать в России из-за перевозчиков-нелегалов

Москва, 30 июля. Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar, а также сайты по бронированию автобусных билетов могут заблокировать в России за сотрудничество с нелегальными перевозчиками.

С предложением по созданию соответствующего правового механизма к депутатам Госдумы РФ обратились члены Общероссийского объединение пассажиров (ООП).

Согласно документу, в законодательстве появится единый реестр доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов. Это позволит в будущем блокировать ресурсы, которые продают товары и услуги, угрожающие безопасности граждан. Всего в списке 229 сайтов, которые, по мнению ООП, торгуют билетами нелегальных перевозчиков. Среди них: «Автовокзалы.ру», «Яндекс. Автобусы», BlaBlaCar, а также страницы популярных сервисов, которые предлагают продажу «автобусных» маршрутов, пишут «Известия».

Так, есть вероятность, что транспортное средство, которое использует пассажир, может быть без пройденного техосмотра. Также у автомобиля может не быть тахогрофа, а водитель мог не пройти медицинское освидетельствование перед рейсом. Подчеркивается, что в случае ДТП у пассажира нет права на компенсацию ущерба, при этом легальные перевозчики ее предоставляют.

По словам зампреда комитета нижней палаты по информационной политике, информационным технологиями и связи Сергея Боярского, предложение будет рассмотрено осенней сессии Госдумы РФ.

«Нельзя рубить с плеча и ограничивать конкуренцию, но механизм контроля должен быть», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что инициатива общественников должна быть проработана с коллегами из комитета по транспорту Госдумы РФ.

Ранее директор двух московских ресторанов Burger King стала жертвой попутчика. Мужчина спланировал преступление, создав несколько фейковых акантов на сервисе. Он забронировал все места в автомобиле девушки.

Отметим, Минтранс предложил разработать правила совместных поездок на автомобиле при карпулинге. Документ направлен членам рабочей группы. В министерстве назвали одним из главных требований при карпулинге наличие у водителя прав категории B. Кроме того, его стаж должен составлять не менее двух лет. В сутки водитель не сможет совершать больше трех поездок и брать с собой за раз не более пяти попутчиков, сообщает телеканал «360».