Федеральную трассу «Сибирь» перекрыли из-за паводка в Тулуне

Иркутск, 30 июля. Администрация города Тулун Иркутской области сообщила о закрытии движения по федеральной трассе Р-255 «Сибирь».

По состоянию на 4 часа утра 30 июля по местному времени (23.00 мск 29 июля) уровень воды в реке Ия в окрестностях Тулуна превысил критическую отметку на 2,1 метра. Накануне утром в городе и его окрестностях была объявлена эвакуация жителей из-за угрозы подтопления.

«В 05.30 (00.30 мск) была закрыта федеральная трасса», — сообщает администрация Тулуна.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня. Тогда из-за паводка, вызванного сильными дождями, погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести. Половодье привело к подтоплению более 100 населенных пунктов, затопленными оказались около 11 тысяч домов, 49 дорог. Повреждено или разрушено 22 автомобильных моста. Пострадали почти 39 тысяч человек, большинство из которых проживают в Тулуне, Нижнеудинске и близлежащих поселениях.

Как пишет «Газета.ру», в Слюдянском районе Иркутской области сохраняется угроза селя, из-за которой эвакуированы тысячи местных жителей, в том числе более 430 детей.