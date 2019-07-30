Человечество к концу июля потребило возобновляемые ресурсы за 2019 год

Москва, 30 июля. Аналитический центр Gloobal Footprint Network предупредил об исчерпании возобновляемых ресурсов за 2019 год.

В исследовании центра говорится, что Всемирный день экологического долга в последние годы наступает в среднем на два месяца раньше, чем это было 20 лет назад. Сообщается, что в нынешнем году эта дата наступила еще раньше, чем когда бы то ни было. В 1993 году день экологического долга пришелся на 21 октября, в 2003-м — на 22 сентября, а в 2017-м — на 2 августа.

Согласно подсчетам экспертов, сейчас такие ресурсы, как вода, почва и чистый воздух используются в 1,75 раза быстрее, чем возобновляются. Этот перекос проявляется в опустынивании пахотных земель, эрозии почвы, стремительном вымирании животных, насекомых и растений, а также в постоянном увеличении концентрации углекислого газа в атмосфере.

Также аналитики подсчитали, сколько планет, аналогичных Земле, понадобилось бы человечеству, если весь мир жил подобно одной из стран. Так, при нынешнем уровне потребления людям понадобилось бы 3,2 планеты, если бы все жили как в России. Если бы весь мир потреблял на уровне современной Австралии, понадобилось бы 4,1 планеты, а с уровнем потребления, характерного для США — было бы нужно пять планет.

Ранее «Газета.ру» назвала существо, которые переживет все организмы на Земле в случае катастрофы космического масштаба — это тихоходка, микроскопическое беспозвоночное, отличающееся беспримерной живучестью.