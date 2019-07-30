Эксперты опасаются исчезновения промыслового леса в РФ из-за пожаров

Москва, 30 июля. Пожары в Сибири и Забайкалье охватили крупнейшие за последние три года площади. Эксперты опасаются, что при сохранении этой тенденции через 10 лет Россия может лишиться всех запасов промыслового леса.

Причиной быстрого распространения огня в глухих лесах стали сухие грозы и аномально жаркая погода при сильном ветре, считают в Рослесхозе. Синоптики дают не утешительный прогноз: дожди в северной части Иркутской области, Красноярского края и Якутии в ближайшее время не ожидаются, сообщают «Известия».

Эксперт лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Кобяков отметил, что в последние 10 лет леса Сибири и Дальнего Востока горят ежегодно: каждый год под огнем гибнет порядка 10 млн га.

«Если пожары в стране продолжатся в тех же объемах, что и последние годы, через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес», — подчеркнул он.

В «Авиалесоохране» сообщили об увеличении группировка борьбы с огнем до 4 тыс. человек. Исполнительный директор Лесного попечительского совета (FSC) России Николай Шматков сообщил, что на данный момент работы по тушению огня идут примерно на 5% территории, объятой пламенем.

Недовольство местных жителей вызвали заявления региональных властей, сообщивших, что часть возгораний ликвидировать не будут, поскольку это экономически нецелесообразно. Ранее сообщалось, что сибиряки попросили ввести в Красноярском крае и Иркутской области режим ЧС. Соответствующую петицию подписали почти 44 тыс. человек.

В понедельник режим ЧС был введен на территории Красноярского края, Иркутской области и частично — в Бурятии. По данным МЧС РФ, наиболее «горимыми» субъектами остаются Якутия, Красноярский край, Иркутская область. В результате роста количества очагов и площадей пожаров в данных субъектах, отмечается распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.