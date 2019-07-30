Эксперты предупредили об опасности для экосистемы Байкала

Иркутск, 30 июля. В Лимнологическом институте СО РАН предупредили об опасности попадания в озеро Байкал отходов целлюлозно-бумажного комбината.

Специалисты утверждают, что из-за продолжающегося паводка в Иркутской области в воды Байкала может попасть шлам из котлованов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Как пишут «Известия», от чрезмерного содержания хлора в озере погибнет зоопланктон, что разрушит всю пищевую цепочку экосистемы.

В Росгеологии подсчитали, что отходы ЦБК, накопившиеся в котлованах у южного побережья Байкала, составляют около пяти миллионов тонн. Герметичность ям уже нарушена, часть шлама просачивается в землю. Сейчас котлованы наполнены до краев, и продолжающиеся в регионе осадки могут привести к попаданию отходов в озеро с самыми большими запасами пресной воды на планете.

Наибольшую опасность для экосистемы Байкала представляет хлор, концентрация которого в надшламовой воде превышает предельно допустимое значение примерно в 11 тысяч раз.

«Промышленным предприятиям разрешается сбрасывать это вещество (хлор — прим. ФАН) в концентрации не более 0,000005 миллиграммов на литр. В надшламовой воде его концентрация выше в 11 тысяч раз. Эта доза летальна для зоопланктона — хлор отравляет организм, и живые существа нельзя спасти, даже если перенести в чистую воду», — рассказал директор Лимнологического института Андрей Федотов.

Эксперты прогнозируют, что из-за гибели зоопланктона под угрозой смерти от голода окажется большинство видов обитающих в озере рыб, далее по экологической цепи начнут гибнуть птицы и нерпы, питающиеся рыбой.

Напомним, паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. В последние дни из-за сильных дождей уровень воды во многих реках региона превысил критические отметки на 2,5-3,5 метра. По прогнозам, ливни в регионе будут идти еще несколько дней. Как пишет «Газета.ру», эвакуировано более 1000 человек, к эвакуации сейчас готовятся жители шести районов области