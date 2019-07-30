Центробанк прогнозирует улучшение жилищных условий россиян через пять лет

Москва, 30 июля. Аналитики Центробанка прогнозируют, что средняя обеспеченность населения России жильем к концу 2024 года увеличится на 2,5 кв. м. и составит 27,6 кв. м. на человека, пишут «Известия».

В документе сообщается, что в 2018 году на каждого россиянина приходилось 25,1 кв. м. жилья, к 2024 году этот показатель увеличится на 10%. По сравнению с 1995 годом рост составит 40%.

Достичь таких показателей станет возможно из-за реализации нацпрограммы «Жилье и городская среда». Отмечается, что уровень обеспеченности жильем в нашей стране выше, чем в Японии, Турции и Бразилии, но ниже показателей Германии, Франции, Канады и США.

Нацпрограмма предусматривает, что за шесть лет ее реализации ежегодный объем ввода жилья вырастет более чем на 30%. По прогнозам, к 2024 году объемы жилья достигнут 120 млн кв. м., таких показателей в России еще никогда не было. Для стимулирования спроса предусмотрено дальнейшее развитие ипотечного рынка. Планируется использовать облигации с ипотечным покрытием, отметили в компании «Дом.РФ»

Отмечается, что само по себе ипотечное кредитование не может обеспечить рост объема ввода многоквартирных домов. В 2014-2015 годах снизился спрос на покупку жилья со стороны покупателей, также увеличились цены на стройматериалы и подорожали кредиты для застройщиков.

«Форсированный рост ипотеки может привести к быстрому исчерпанию потенциала спроса на покупку жилья на первичном рынке в ближайшие 7–9 лет», — отмечается в документе.

Ранее пресс-служба Объединенного кредитного бюро заявила, что количество новых ипотечных кредитов в первом полугодии 2019 года снизилось на 19% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Всего за шесть месяцев текущего года было выдано 497,3 тысячи ипотечных кредитов, общая сумма которых составила 1,1 трлн рублей. А в прошлом году за первые шесть месяцев было выдано 615,4 тысячи кредитов на 1,2 трлн рублей.