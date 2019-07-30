«Бурановские бабушки» раскрыли секрет домашней кухни

Москва, 30 июля. Участницы ансамбля «Бабушки из Бураново» утверждают, что хорошую домашнюю еду можно приготовить лишь в русской печке.

Участницы первого состава «Бурановских бабушек», представлявшие Россию на «Евровидении», приняли участие в открытии недели Удмуртии в рамках проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России». Посвященный этому событию ужин прошел в ресторане Ruski в комплексе «Москва-Сити». Как утверждают «бабушки», секрет настоящей домашней кухни заключается в приготовлении блюд в русской печи.

«Это все делается в печи. И супы делаются в печи, они очень наваристые получаются. И мясо печется в печи, и перепечи. Главное, чтобы дома была печь», — приводит РИА Новости слова вокалистки Галины Дородовой.

Как отметили другие исполнительницы, несмотря на то, что сегодня почти у всех есть газовые плиты, многие бабушки по-прежнему готовят праздничные блюда исключительно в печи.

Напомним, «Бурановские бабушки» — это фольклорный музыкальный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, исполняющий народные русские и удмуртские песни, а также кавер-версии известных российских и мировых хитов. Ансамбль представлял Россию на «Евровидении — 2012» в Баку, где занял второе место. Средний возраст участниц коллектива — около 70 лет.

Как пишет «Газета.ру», национальные удмуртские костюмы «Бурановских бабушек» попали в число самых «странных» за всю историю проведения «Евровидения».