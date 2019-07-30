Эксперты предупредили о новом способе кражи денег с кредитных карт

Москва, 30 июля. Хакеры освоили новый способ красть деньги с кредитных карт в Интернете. Об этом предупреждают эксперты по кибербезопасности.

Как сообщается, злоумышленники используют фальшивые домены Google, на которые загружаются вредоносные программы. Весь трафик, который передается с этих доменов, скрывается при помощи интернационализованных доменных имен, в которых содержатся символы национальных алфавитов, пишет телеканал «360».

По данным экспертов, сейчас значительная часть порталов остается уязвимой перед мошенниками. Поэтому они советуют не забывать о защите и использовать антивирусные программы последних версий, чтобы обезопасить себя и свои личные данные.

Напомним, что ранее ФАН сообщал о том, что аналитики израильской компании Check Point Research обнаружили опасный вирус, маскирующийся на устройствах под популярные приложения.