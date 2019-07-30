Игорь Крутой поделился с поклонниками трогательным поздравлением с юбилеем от внучки 

Москва, 30 июля. Народный артист России, один из самых титулованных композиторов Игорь Крутой в день своего юбилей опубликовал в Instagram трогательное видео, на котором запечатлено, как его поздравляет внучка.

Крутой, отметивший в понедельник 65-летие, поделился со своими подписчиками поздравлениями от трехлетней внучки Деми-Роуз. В кадре девочка задорно поет HappyBirthday. Видно, что малышка очень старается. В комментарии к видео композитор отметил, что «день рождения начался приятно».

К поздравлениям присоединились звезды российского шоу-бизнеса.

«Дорогой Игорь Яковлевич, с Вашим Днем!!! Здоровья и большой удачи во всем», — написала Лобода.

«А клево спела, с напором и чисто! С Днем рождения, Друг! Будь здоров!» — присоединился к поздравлениям Александр Буйнов.

«Урааа!!!! С днем рождения, любимый Игорь Яковлевич!!! Здоровья, любви, будьте счастливы всегда» - пожелала Лера Кудрявцева.

«Игорь!! С Днем Рождения!!! Самая обонятельная улыбка нашей страны!!! И пусть здоровье не изменяет никогда» — добавила Лолита Милявская.

Также в комментариях с поздравлениями отметились Юлия Савичева, Ани Лорак, певица Зара, Димаш Кудайберген.

Дочка Крутого Виктория опубликовала на своей странице совместный снимок. На фото композитор с дочками Александрой и Викторией и сыном. Кадр Виктория подписала словами: «С днём рождения нашего папу».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, ранее композитора поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил весомый вклад артиста в популяризацию традиций отечественного и мирового исполнительского искусства.

Как отмечает «Газета.ру», Крутой является автором более трех сотен песен. С ним работали Алла Пугачева, Лара Фабиан, Дмитрий Хворостовский, Игорь Тальков, Михаил Шуфутинский, Тимати, Лолита, Сергей Лазарев, Верка Сердючка и многие другие артисты.